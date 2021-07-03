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طقس العراق.. استمرار رياح البوارح وانخفاض في درجات الحرارة

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بغداد - ياسين صفوان - اكد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، ان درجات الحرارة في العراق خلال الاسبوع الحالي ستستمر في الانخفاض قبل ان تعود الى الارتفاع بدءأ من الاربعاء المقبل.
وقال عطية في منشور على فيسبوك تابعته الخليج 365، "تستمر رياح البوارح بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي طوال ايام الاسبوع الحالي ، ولا مؤشرات عن موجة رطوبة او سكون للرياح قريبة".

واشار الى انه "من المتوقع ان تنشط الرياح السطحية في مدن الجنوب وبعض مدن الوسط، خصوصا ميسان وواسط وذي قار والبصرة على فترات مسببة تصاعدا للغبار وتحديدا في ميسان وشمال ذي قار" .


ونشر عطية خارطة توضح ، درجات الحرارة المتوقعة ظهر اليوم السبت ويلاحظ انخفاض بدرجات عدة لتكون ضمن المعدل العام، لافتا الى ان "الحرارة ستعود الى الارتفاع اعتبارا من الاربعاء المقبل".

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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