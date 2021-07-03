بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن بطاقات الـ'ماستر كارد' لمنتسبي الدفاع

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، اكتمال توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في البصرة وميسان.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللجان الجوالة التي تم تشكيلها انتهت من توزيع البطاقات على مديريات ودوائر الدفاع في تلك المحافظتين بعد اصدارها واستكمال انجازها بفترة محددة".



وأضاف، ان "اللجان مستمرة في عملها وجولاتها الميدانية في اصدار البطاقات لكافة الدوائر والقطعات العسكرية من دون اي مراجعة للمصرف".

