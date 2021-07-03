سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 3 يوليو 2021، في تعاملات هادئة بشركات صرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وبلغ متوسط السعر لدى البنك المركزي المصري 15.629 جنيه للشراء، و 15.727 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك ، كريدي أجريكول، والاستثمار العربي، الكويت الوطني، والعربي الأفريقي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والقاهرة، وبنك HSBC، والعقاري المصري العربي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر إلى 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 .

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار.



وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو تموز 2020 إلى نهاية مارس آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5 بالمئة إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار قبل عام.

وتصدرت مصر دول القارة كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بإجمالي 5.9 مليار دولار.



أسعار اليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي،، ثابتا عن نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء،وهي نفس أسعار الأمس.