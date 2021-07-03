شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب غربي نيبال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، السبت، مناطق جبلية أقصى غربي نيبال.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن مركز رصد الزلازل في منطقة سورخيت سجل الهزة الأرضية والتي كان مركزها منطقة سايبال الحدودية بين باجهانج وباجورا.

ولفتت إلى أن "السكان شعروا بالزلزال في مناطق باجهانج وباجورا ودوتى وآشام، ولم يتم الابلاغ عن الأضرار التي سببتها الهزة حتى الأن".