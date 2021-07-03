بلومبرج: اختراق 200 شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، تعرض ما يقرب من 200 شركة لقرصنة إلكترونية للحصول على فدية.



وقال موقع بلومبرج، إن مجموعة قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق ما يقرب من 200 شركة في هجوم للحصول على فدية واسع النطاق

وأضافت أن الهجوم الإلكتروني استهدف شركات تقوم بتقديم دعم خاص بتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال جون هاموند - باحث الأمن السيبراني - للموقع "هناك ما لا يقل عن 200 شركة تم اختراقها"، لافتا "أتوقع ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير".

وفي فبراير/شباط الماضي، اتهمت وزارة العدل الأمريكية، 3 أشخاص من مبرمجي الكمبيوتر في كوريا الشمالية بعمليات قرصنة استهدفت سرقة أكثر من 1.3 مليار دولار.

من جانبها قالت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن التحقيقات بشأن الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد مؤسسات أمريكية توصلت حتى الآن إلى أن فاعلًا من أصل روسي مسؤول عنها.