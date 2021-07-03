رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي يشن هجوماً شديداً على أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي على باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب التعميم بشأن تدابير الادخار (التقشف) في القطاع العام.



ووفقًا لما ذكره موقع «تي24» التركي، قال باباجان في اجتماع حزبه بمدينة أنطاليا، : «جاء في الجريدة الرسمية تعميم تدابير الادخار «التقشف» باستثناء الرئاسة! إنهم يقومون بالمناقصات سرًا ويقولون للبلديات دعوها تكون شفافة، يضع جميع المؤسسات ضمن تدابير الادخار، ولكن لا يضع نفسه».

وأضاف باباجان: «الرئيس معفي من كل شيء، أسأله: لماذا؟ ألستَ مسؤولًا عن الإدارة العامة لهذا البلد؟ تفضل.. بينما تدعو إلى الادخار، فلتدخر أنت قليلًا».

أقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار ممهور بتوقيع أردوغان في الجريدة الرسمية التركية. وتم استثناء إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان التركي من هذا التعميم.