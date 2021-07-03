كوريا الحنوبية تسجل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم السبت، وسط مخاوف بشأن موجة رابعة واسعة النطاق من الإصابات في مختلف أنحاء البلاد.

وكان من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 748 إصابة جديدة محلية، في حين كان هناك 46 إصابة وافدة، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) إلى 159342.

كما سجلت كوريا الجوبية حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2025 .

يذكر أن كوريا الجنوبية سجلت أمس الجمعة 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في نحو ستة أشهر

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