زعيم المعارضة التركية يوجه انتقادات حادة لأردوغان

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، تدابير الادخار في نفقات المؤسسات والمنظمات العامة، التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا، واستثنى منها البرلمان والرئاسة.

وقال كليتشدار أوغلو خلال احتفاله باليوم البحري للملاحة الساحلية في سامسون، إن أردوغان يطالب الشعب بالتقشف، بينما ينعم هو بكل متع الحياة «تطالب الجميع بالحد من الإنفاق ما عدا أنت، أناشد ضميرك، هل الدولة تدار على هذا النحو؟! ادخر أنت أولًا حتى يقتدي بك الشعب»، وفقًا لموقع جريدة «سوزجو» التركية.

وأضاف كليتشدار أوغلو: «أردوغان يطالب الجميع بالادخار وتجنب الهدر، ويستثني نفسه وبرلمانه، كأنه يقول لنا (أنا استثناء)، يا أردوغان السمكة تفسد من رأسها».

وتابع: «لا نعرف أين وكم من الموارد الحكومية تنفق، لا نعرف مصير الضرائب المدفوعة، لا يجب أن يمتلك الرئيس 13 طائرة، بينما يذهب الأطفال إلى الفراش جائعين، بينما لدينا 10 ملايين عاطل، ولا يستطيع الأب لقاء أطفاله وجهًا لوجه في نفس المنزل».