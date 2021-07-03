تفاقم صعوبات المعيشة اليومية.. تقرير يكشف معاناة الأتراك في عهد أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ينعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بكل وسائل الرفاهية، فيما تتفاقم صعوبات المعيشة اليومية للأتراك يوما بعد يوم نتيجة سياساته.



وقالت جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان إنها سترفع أسعار الكهرباء للمستهلكين 15% نظرا لارتفاع التكاليف.

وحسب رويترز، يقترب معدل التضخم السنوي في تركيا من 17 %.

وتواصل الليرة التركية انحدارها منذ الأزمة التي شهدتها في أغسطس/آب 2018، بسبب توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى، والتي خسرت على إثرها 40% من قيمتها.

ويرجع خبراء سلسلة التراجعات اللاحقة المستمرة إلى التخبط في قرارات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخلاته في السياسات الاقتصادية، وفقد البنك المركزي استقلاليته.

وأقال أردوغان 3 من رؤساء البنك المركزي في أقل من عامين بسبب إصراره على خفض أسعار الفائدة، على الرغم من التصاعد المستمر للتضخم، وهبوط الليرة التركية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ويواجه الاقتصاد التركي صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، ووضعت السياسات النقدية والمالية الاقتصاد في موقف ضعيف في وقت غير مناسب تزامن مع الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وفي الوقت ذاته، اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 8.36 مليار ليرة (نحو مليار دولار) من الأسواق المحلية.

ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، عن وصول إجمالي دين الإدارة المركزية في البلاد إلى تريليوني ليرة تركية (233.48 مليار دولار) بنهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة بلغت 22.5% على أساس سنوي.

ويشمل إجمالي الدين الديون المستحقة لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر، ويتوزع بين 42.15% بالعملة التركية والباقي بالعملات الأجنبية.