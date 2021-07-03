شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي عملية عسكرية للجيش اليمني في البيضاء وتحرير عدة مواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن بدء عملية عسكرية واسعة، لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، وسط البلاد، من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأكدت تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، وسط استمرار التقدم الميداني، وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وفي تطور لاحق، أسقط الجيش اليمني مسيرة للحوثيين في جبهة صرواح وصد هجوما غرب مأرب.

وقال الجيش اليمني إن "طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات للحوثيين في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح بمأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وحول عمليات محافظة البيضاء، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت، عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية.

وأضاف، أن "وحدات من الجيش والمقاومة شنت هجوما على ميليشيات الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر" .

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن المعارك ما زالت متواصلة وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، مؤكداً أن القوات باتت على بعد 3 كيلومترات من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس.

وأشار إلى مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

وثمن الإرياني، الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وأداء قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة، منوها بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين.