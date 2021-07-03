شاي على فولت عالي.. غلاية مياه تعمل بكهرباء عمود إنارة بشوارع المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

سيطرت حالة من الغضب على أهالي محافظة المنيا؛ بعد تداول صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة توضح توصيل غلاية مياه بكهرباء من عمود إنارة بأحد شوارع مدينة المنيا.

وأشار ناشر الصورة على "الفيسبوك"، أن عمود الإنارة على كورنيش النيل، أمام إحدى المدارس الشهيرة، بجوار ديوان عام محافظة المنيا.

وكانت محافظة المنيا، أعلنت قبل شهر، الانتهاء من إصلاحات كهربائية لعمود إنارة على كورنيش النيل، وذلك بعد أن نشر أحد المواطنين صور للعمود وخارج منه سلك كهربائي دون غطاء، وتسببه في تهديد حياة المارة من المواطنين.

وجاء في البيان، "استجابة لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تلف بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة الكورنيش، وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بفحص الشكوى، وإجراء أعمال الاصلاح فورا حفاظا علي سلامة المواطنين" .

وأكدت الوحدة المحلية، أنه جرى إجراء أعمال الصيانة اللازمة لعمود الإنارة القريبة من مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف العسكرية، كما تم التأكد من سلامة الاعمدة القريبة منها".​