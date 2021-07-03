اليوم.. نظر أولي جلسات محاكمة قاتل الطفلة "ريماس" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الأولي برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت 3 يوليو 2021 أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات، بمدينة دكرنس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ثلاث اتهامات هي الخطف وهتك العرض والقتل وذلك بأن استدرج الطفلة المجني عليها يوم 6 أبريل الماضي، أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها وطلب منها توصيلها إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، بعد أن إدعي أنه كفيف، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فقتلها بسكين وألقي بجثتها علي سلم البيت الذي يسكن به، وحاصره أهالي المدينة قبل أن يتمكن من إخفاء الجثة وتم ضبطه متلبسا بالأداة التي نفذ جريمته بها كما أن أثار الدماء كانت في كل مكان.

وأمر المستشار حسام معجوز، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، بإحالة قضية مقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات، إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، بعد أن اعترف المتهم "عبد العظيم م." ، 43 عامًا ، حداد، ومقيم بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس بمحافظة الدقهلية في تحقيقات النيابة بخطفها وقتلها بعد أن فشل في اغتصابها.

وكشف التقرير المبدئي لمعاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة المجني عليها، عدم وجود ثمة أثار لتعدي جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره .

وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه عندما شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام الساعة 11 صباحا، وهي عائدة من شراء خبز، فنادي عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى أن استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء علي عينيه.

وذكر المتهم أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت مكره، وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى

إلا أن أصوات صراخها تعالت فحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها 3 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست تلك الدماء ملابسة وقام بإخفائها بالسلم والتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن اكتشاف أسرة الطفلة مكانها خلال البحث عنها جعلهم يصلون إلي مكانها قبل أن يخفى الجثةأو أن يزيل أثار الدماء.