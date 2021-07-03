إعادة محاكمة 20 متهما في "فض اعتصام رابعة".. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عما.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية - ميدان هشام بركات حاليا- وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.