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محمد الفلاح - فشل ملتقى الحوار الليبي في التوافق على قاعدة الانتخابات

السبت 3 يوليه 2021

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء الجمعة، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.



وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.

وتابعت "المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات".

وأكدت البعثة الأممية أن فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.

وتحدثت البعثة عن "جدوى ملتقى الحوار"، ووصفت ما حدث بأنه "لا يبشر بخير".

ومن جانبه، كشف أبوبكر مصباح، عضو لجنة الحوار الليبي، أنه "تم تأجيل الاجتماع النهائي للملتقى حول القاعدة الدستورية إلى حين آخر".

وأوضح أنه "سيعقد اجتماع للجنة التوافق المشكلة بقرار من المبعوث الأممي في الأيام القادمة وستُجرى مداولات حول المقترحات".

ويرى مصباح، وهو عضو لجنة التوفيق أيضا، أنه من المحتمل الوصول إلى حل وسط دون الرجوع إلى ملتقى الحوار للفصل فيه، إلا أن لجنة التوفيق سترجع إلى الملتقى للتصويت على أي انسداد يحدث في أي نقطة من المقترحات.

وخاض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات في ظل مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط، وإطالة أمد السلطة الحالية وأمد الصراع.

وتقدم نحو 22 عضوا بملتقى الحوار -غالبتهم ينتمي لتنظيم الإخوان- الأربعاء، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لحين الاستفتاء على الدستور، ما اضطر البعثة لتمديد النقاشات ليوم إضافي وتشكيل لجنة للتوفيق بين الأعضاء.

وقالت مصادر في لجنة الحوار في وقت سابق إن أشخاصا في السلطة الجديدة تتحرك بقوة بين أعضاء ما يعرف بـ"مجلس الدولة" وبعض النواب في اللجنة، لإطالة أمد الأزمة، مع وعود لهم بشغل مناصب عليا بمرتبات فلكية.

كما تلقى عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي رسائل تهديد وتحريض على هواتفهم، تحذيرا لهم من الذهاب للانتخابات ودعمها.

وفور الإعلان عن المخطط الإخواني انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب -نحو 16 شخصا- من الحوار، إلا أنهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة بمراجعة ومناقشة كافة المقترحات وتشكيل لجنة للتوفيق بين الآراء.

ومؤخرا تقدمت لجنة الموافقات بثلاثة مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار، إما انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمیر وإما انتخابات برلمانية فقط في هذا الموعد وتأجيل الرئاسية لحين استكمال المسار الدستوري وتنظیم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، وإما تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بتاريخ 24 ديسمیر بعد الاستفتاء عليه.