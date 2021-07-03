اليمن يرحب بدعوة السعودية لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت الحكومة اليمنية دعوة المملكة العربية السعودية لطرفي اتفاق "الرياض" إلى استكمال تنفيذ بنوده استمرارا لسياسة السعودية وحرصها الدائم على اليمن شعبا وحكومة.

وفيما رحبت الحكومة اليمنية بكل مضامين البيان السعودي جددت في بيان صدر عنها السبت تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله



وأكدت الحكومة اليمنية أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الايرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية.

وشددت الحكومة اليمنية على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه ورفضها كافة اشكال التصعيد العسكري والسياسي والاعلامي والمجتمعي.



ودعت المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته.



وطالبت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية فجر الجمعة كلا من الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.

وكانت المملكة العربية السعودية أنجزت اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي وتم التوقيع على الاتفاق في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وشمل الاتفاق ترتيبات عسكريه وأمنية واقتصاديه ونزع فتيل التوتر بين الطرفين وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة.