محمد الفلاح - المقاومة الجنوبية تساند الجيش اليمني بمعركة تحرير البيضاء

السبت 3 يوليه 2021

خاضت قوات المقاومة في محافظة أبين جنوبي اليمن، الجمعة، معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في جبهة ثرة شمالي المحافظة.



وتزامنت المعارك في جبهة ثرة، المحاذية لمحافظة البيضاء، مع انطلاق عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش اليمني لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وقال ركن العمليات في جبهة ثرة، سالم البركاني، إن "مدفعية المقاومة الجنوبية قامت باستهداف مخازن العدو الحوثي في موقع الاستراحة، وذلك بأسلحة الكاتيوشا والمدافع الثقيلة، وتمكنت من تحقيق الأهداف بنجاح".

وأضاف البركاني، في تصريح للمركز الإعلامي لجبهة ثره، أن "مدفعية المقاومة الجنوبية تمكنت من استهداف متاريس الحوثيين وتدمير آلية رشاشة عيار (12.7)".

بالتوازي، حققت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء انتصارات ميدانية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية.

وتمكنت قوات الجيش من التقدم صوب مركز مديرية الصومعة في هجوم مباغت، وتحرير عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر بشرية ومادية.

وأسفرت المعارك حتى اللحظة عن تحرير 3 مواقع استراتيجية بمديرية الصومعة هي "شوكان" و"المسحر" و"شاردة".

وأكد الناطق باسم مقاومي البيضاء، عامر الحميقاني، أن "العملية الهجومية في مديرية الصومعة حققت أهدافها بتأمين المواقع الـ3 وتدمير تحصينات واستحداثات للحوثيين في المنطقة".

وأشار الحميقاني إلى تحرير مواقع أخرى وتأمين الطريق الرابط بين جبهة الحازمية ومركز مديرية الصومعة، بعد السيطرة على موقعي "وفاء" و"سوس".

ولفت إلى اغتنام كمية كبيرة من الأسلحة التي تركها الحوثيون خلفهم في الموقعين.

وتأتي هذه العملية امتدادا لعمليات سابقة تم خلالها تأمين مناطق "تباب الضبية" و"العقلة"، حيث تمركزت قوات الجيش والمقاومة فيها.

وكانت القوات المتمركزة قد قامت بعمليات رصد لتحركات الحوثيين خلال الأيام الأخيرة، ما سهل تنفيذ العملية الهجومية الجديدة.