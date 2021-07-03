شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للطيران المدني: جائحة كورونا شكلت تحدياً غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المنظمة العربية للطيران المدني، أن جائحة كورونا شكلت تحدياً غير مسبوق للدول الأعضاء في المنظمة وللعالم بأسره، واستدعت القيام بإجراءات فورية وحاسمة على مستوى المنظمة أو المستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية القطاع.

وأهابت المنظمة في البيان الختامي الصادر في اختتام أعمال جمعيتها العامة في دورتها العادية 26 التي انعقدت في الرباط على مدى يومين، بالدول العربية مواصلة التواصل والتنسيق مع السلطات الصحية ذات الصلة لتعميم المعايير التي تتعلق بالسفر أثناء مواجهة الجائحة، مع العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية مع البلدان الأخرى، والدخول في محادثات مع الدول أو اتحادات الدول قصد التوصل إلى اعتراف متبادل بشهادات التطعيم.

وأشادت المنظمة بالجهود الحثيثة المتخذة من قبل الدول العربية على صعيد مختلف القطاعات المتداخلة في مواجهة هذه الجائحة، مع تأكيد مواصلتها، داعيةً إلى تقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء، مع الدفاع عن مصالحهم العامة والتنسيق فيما بينها وبين المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية، فيما حثت المنظمة على رفع قيود السفر، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف التدابير الصحية المتصلة بحركة المرور الدولي.