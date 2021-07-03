شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للميليشيا في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفشلت وحدات في الجيش اليمني مسنودة من رجال القبائل، محاولة تقدم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة صرواح ومحاولة تسلل غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة في جبهة صرواح، عقب هجوم شنته الميليشيا الإرهابية حاولت من خلاله التقدم في الجبهة.

وذكر المصدر في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن المعركة انتهت بسقوط عدد من عناصر الميليشيا المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار، فيما أسقط دفاعات الجيش طائرة انتحارية مسيّرة تابعة للميليشيا أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية.

وبالتزامن شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً، على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيا تمكنت خلالها من تدمير عربة، وقتل وجرح من كان على متنها، وإلحاق أضرار مادية وبشرية في مواقع متفرقة أخرى في الجبهة.

وأشار المصدر إلى مقتل أكثر من 13 عنصراً من الميليشيا بنيران الجيش، خلال صده، محاولة تسلل في جبهة المشجح.