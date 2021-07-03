شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي» يستأنف عملياته في تيغراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تومي تومبسون منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، أمس الجمعة: إن البرنامج استأنف توصيل المساعدات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي، لكنه أضاف «أن البرنامج يواجه مشكلات مستمرة في الوصول»، وأنه «متأخر بشدة» في توصيل إمدادات ضرورية لمن يواجهون خطر المجاعة.

ويوم الإثنين قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم: إنها استعادت السيطرة على العاصمة مقلي بعد قتال استمر نحو ثمانية أشهر.

وقال تومبسون في تصريحات من مقلي عبر هاتف متصل بالأقمار الأصطناعية: إن القتال استمر في بعض «البؤر الساخنة»، مشيرا إلى أن 35 من موظفي البرنامج «حوصروا» أثناء الأعمال القتالية.

واستكمل في إفادة إلى جنيف «علق برنامج الأغذية العالمي عملياته لنحو 48 ساعة فحسب، وبعدها سرعان ما بدأنا العمل في الشمال الغربي وربما ننجح بحلول مطلع الأسبوع في الوصول إلى نحو 40 ألفا».

وأضاف «نأمل في بدء الانتشار في المناطق الوسطى التي تعرضت لقصف شديد».

لكنه عبر عن «تفاؤل حذر» بإمكانية إقامة جسر جوي في الأيام المقبلة لتسريع توصيل المساعدات.

وقال «الواقع هو أن هناك أناسا ماتوا وأناسا يموتون والمزيد سيموتون ما لم نتمكن من منع حدوث ذلك وتوفير المساعدة».