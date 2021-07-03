شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام ميليشيا «الحشد الشعبي» بقطع كهرباء العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر موقع إخباري عراقي، أن مصدرا أمنيا رفيع المستوى أكد، ليل الخميس، أن استهداف الأبراج الكهربائية في عموم البلاد قامت به مجموعات إرهابية من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، تنفيذا لأمر إيراني لغايات سياسية واقتصادية.

وأوضح المصدر أن البيانات التي تصدرها إيران وتحمل داعش الإرهابي المسؤولية، غير دقيقة لأن جميع الأبراج التي تم تفجيرها تقع ضمن مسؤوليات قواطع فصائل الحشد الولائي، خاصة في ديالى وكركوك وصلاح الدين والموصل وباقي المناطق. بحسب «شبكة أخبار العراق».

وأمس الجمعة، قرر رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة وزارية عليا لمواجهة تداعيات الإطفاء التام للطاقة الكهربائية في البلاد بسبب خلل فني.

وشهدت المحافظات العراقية منذ ساعات الفجر الأولى انطفاء تاما للتيار الكهربائي بسبب خلل فني، مما أدى إلى توقف المحطات الكهربائية بشكل كامل ويجري العمل حاليا لإعادة الإنتاج بشكل تدريجي.

وفي وقت قال فيه جاسم جبارة عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين الخميس: إن أبراج الطاقة بالمحافظة تعرضت لعشرات العمليات التخريبية التي تسببت بانقطاع تجهيز الطاقة في العديد من المناطق، متهما «تجارا» للوقود بالوقوف وراء تلك الأعمال.

وهددت عدد من المدن العراقية، أمس الجمعة، بالخروج في مظاهرات شعبية على خلفية الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي منذ أسبوع في البلاد جراء فشل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن من حل الأزمة وهدر مليارات الدولارات جراء تفشي الفساد في البلاد.

وأعلن وزير الكهرباء في الحكومة العراقية الحالية تقديم استقالته إلى مكتب رئيس الوزراء، بسبب تدني مستويات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق منذ أسبوع.