في جلسته الطارئة.. مجلس الأمن يطالب بالتحقيق في انتهاكات إريتريا وانتشار العنف الجنسي ضد مواطني تيجراي

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإريترية الموجودة داخل إقليم تيجراي، ضد المدنيين خلال الأيام الماضية.

وخلال كلمته أمام الجلسة العاجلة بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي، أوضح ممثل إستونيا أنه يجب على الأمم المتحدة التحقيق في مقتل الآلاف من المواطنين في إقليم تيجراي، واقتحام مقرات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام الماضية، أدت ضربة جوية بالقرب من العاصمة ميكلي إلى مقتل أكثر من 80 مدنيًا.

وأضاف أنه يجب التحقيق في انتشار العنف الجنسي ضد مواطني إقليم تيجراي، مردفًا أن النزاع الحالي في تيجراي يشكل تهديدًا للأمن السلم والأمن الدوليين.



يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة حول أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي، الذي يشهد أزمة كبيرة بعد سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الإقليم، وانسحاب الجيش الإثيوبي وتدمير سد تكازي في شمال إثيوبيا.

وخلال الجلسة طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة الإثيوبية بإصلاح 3 جسور تصل إلى الإقليم، بشكل عاجل لتوصيل الإمدادات الغذائية.

وطالب ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمجلس الأمن، بالسماح باستخدام كافة وسائل الاتصال داخل إقليم تيجراي للأغراض الإنسانية، وتسريع الاستجابة للطلبات الإنسانية، والإفراج عن الشاحنات الغذائية التي تم مصادرتها، وإعادة المواصلات وشبكات الكهرباء لمواطني تيجراي.