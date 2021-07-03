عار على بريطانيا .. مقاتلة إف 35 بريطانية تهرب من بارجة روسية

الشارقة - اميمة ياسر - رأت صحيفة صينية أن طائرة "إف 35" البريطانية التي حاولت التحليق فوق بارجة حربية روسية في البحر المتوسط ألحقت ببريطانيا عارا.

وتوجهت مقاتلة "إف 35 بي" إلى إحدى القطع البحرية الروسية الموجودة في البحر المتوسط في مهمة مراقبة مناوراتها. وأسرع رادار بارجة "أدميرال ماكاروف" باكتشاف المقاتلة الخفية البريطانية لتصوب البارجة الروسية أسلحتها نحوها، فلاذت المقاتلة البريطانية بالفرار تجر وراءها الخزي، مشكّلة عارا على بريطانيا، وفقا لصحيفة "سوهو".

وانطلقت مقاتلة "إف 35 بي" من حاملة الطائرات "كوين إليزابيث".

يذكر أن "كوين إليزابيث" توجهت إلى آسيا، حاملة على متنها نحو 28 مقاتلة من طراز "إف 35 بي".