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عار على بريطانيا .. مقاتلة إف 35 بريطانية تهرب من بارجة روسية

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الشارقة - اميمة ياسر - رأت صحيفة صينية أن طائرة "إف 35" البريطانية التي حاولت التحليق فوق بارجة حربية روسية في البحر المتوسط ألحقت ببريطانيا عارا.

وتوجهت مقاتلة "إف 35 بي" إلى إحدى القطع البحرية الروسية الموجودة في البحر المتوسط في مهمة مراقبة مناوراتها. وأسرع رادار بارجة "أدميرال ماكاروف" باكتشاف المقاتلة الخفية البريطانية لتصوب البارجة الروسية أسلحتها نحوها، فلاذت المقاتلة البريطانية بالفرار تجر وراءها الخزي، مشكّلة عارا على بريطانيا، وفقا لصحيفة "سوهو".

وانطلقت مقاتلة "إف 35 بي" من حاملة الطائرات "كوين إليزابيث".

يذكر أن "كوين إليزابيث" توجهت إلى آسيا، حاملة على متنها نحو 28 مقاتلة من طراز "إف 35 بي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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