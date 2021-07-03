اعتراضا على وقف إطلاق النار.. الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدًا في إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي دمرت سد تكازي شمالي البلاد، والذي يعتبر أحد منافذ وطريق توصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم.

وأعلن مكتب تقصي الحقائق لحالة الطوارئ في إثيوبيا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استطاعت أن تدمر السد، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق أحادي الجانب في الإقليم الغارق في الصراع، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

ورفضت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وقف إطلاق النار من قبل الحكومة الإثيوبية.

ويقع سد تكيزي لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة تيجراي الشمالية، وهو مقام على نهر تكزه، أحد روافد النيل عبر عطبرة.