جناح الأزهر وفرق التواصل المجتمعي يتعاونان لتطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

زار فريق التواصل المجتمعي لوزارة الصحة والسكان جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، لتقديم التوعية الصحية لرواد الجناح، والمشاركين في الأنشطة الثقافية المختلفة التي تقام على هامش المعرض، أهمها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع التزاحم، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على رواد المعرض.

وقام فريق قطاع الطب الوقائي بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا داخل جناح الأزهر، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.

يذكر أن وزارة الصحة قد دفعت بـ 10 سيارات إسعاف للتأمين الطبي للمعرض، من ضمنها سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة قد يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا طبقًا لخطة الإخلاء الطبي المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض، فضلا عن عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فريق طبي لتقديم الخدمات الطبية للزائرين.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة للدولة، والحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس فيروس كورونا.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

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