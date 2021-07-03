الإسكان: 11.8 مليار جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالي الاستثمارات التي خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، تقدر بـ11.8 مليار جنيه خلال 7 سنوات، مؤكدًا أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية لا سيما بصعيد مصر.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التي تقدمها للمواطن، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة حققت تقدمًا تنمويًا على كافة أصعدة مجالات العمل ما بين إنشاء محطات جديدة وأعمال الإحلال والتجديد، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب لمناطق سكنية مستحدثة، في إطار خطة الدولة المصرية والتي بدأت منذ عام 2014.

وأضاف أن مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، الممولة من موازنات الدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبارة عن إنشاء محطة مياه بمنقباد، وإحلال وتجديد محطات مياه منفلوط، وديروط، القوصية، الألماني، صدفا والغنايم، الوليدية، الطوابية، والتشيكي، و 4 محطات نقالي بالمطيعة، ومشروعات صرف صحي (بأبنوب والفتح، صدفا والغنايم، ساحل سليم والبداري، منفلوط، ديروط، وعرب المدابغ) وتنفيذ 17 ألف وصلة منزلية، بجانب مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP2 والمنفذ بــ9 قرى ريفية.

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