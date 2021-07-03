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بينها الإمارات وإثيوبيا.. السعودية تحظر السفر إلى ٣ دول بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية ، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون الحصول على إذن، في محاولة للحد من تفشي فيروس المستجد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية، إنه "انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين وفي ظل استمرار تفشي كورونا فقد تقرر، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام".

وأضافت أنه "تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

وتابعت أنه "يستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ ، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك".

وأضافت أنه "يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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