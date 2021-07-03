الدفاع الروسية: الخوذ البيض تدبر استفزازات بأسلحة كيميائية في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض"، يستعدون لاستفزازات باسخدام مواد سامة في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن المركز تلقى معلومات من السكان المحليين عن تحضير المسلحين لاستفزازات في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وحسب مصادر المركز الروسي، فإن عناصر "الخوذ البيض" نقلوا إلى مدينة حارم في ريف إدلب نحو 10 براميل تحتوي على مواد سامة.

وأضافت المصادر أن "الإرهابيين يعتزمون تدبير تمثيلية لهجوم كيميائي في الجزء الجنوبي من منطقة جبل الزاوية لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام المواد السامة ضد المدنيين".