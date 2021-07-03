السعودية تدعو لاستكمال تنفيذ بنود «اتفاق الرياض»

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض، القاهرة (الاتحاد، وكالات)

دعت المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لبحث استكمال الدفع بتنفيذ «اتفاق الرياض».

وأشار بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إلى «أنه استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضاً عن الخلافات والتجاذبات فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض».

وذكر البيان أنه تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.

وقال «إنه في هذا الصدد تشير المملكة إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين».

ولفت إلى أن المملكة تدعو طرفي اتفاق الرياض إلى العمل بالآلية المتوافق عليها وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

ونقل عن المملكة تأكيدها أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى كما تجدد المملكة التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية.

وثمن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للمملكة لطرفي اتفاق الرياض للالتزام بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق.

وأكد البرلمان العربي في بيان أمس، أن دعوة المملكة تأتي امتداداً لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تجاه «خميس مشيط» جنوب السعودية.