الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية واسعة لتحرير البيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الجيش اليمني ومقاتلي القبائل بدأوا أمس، عملية عسكرية واسعة «النجم الثاقب» لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، تحقق قوات الجيش ومقاتلي القبائل بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية انتصارات ميدانية شملت تحرير مواقع عدة، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة.

وقال: إن «وحدات من الجيش ومقاتلي القبائل شنت هجوماً على ميليشيات الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير مواقع عدة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر». وأضاف: أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس، مؤكداً مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

وثمن الوزير الإرياني، الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية والملاحم البطولية لقوات الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في المعركة، منوها بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين. وفي الساحل الغربي، شهدت جبهة «حيس» بمحافظة الحديدة اشتباكات جراء تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية في محورين انتهت بالفشل الذريع وخسائر بشرية في صفوفها.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات ومحاولات تسلل للميليشيات صوب مدينة حيس من محورين، شمال المدينة من قرية «بيت بيش»، ومن جهة قرية «الحلة» شمال غرب، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في المحاور المستهدفة اشتبكت مع عناصر الميليشيات وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.