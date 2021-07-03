«ملتقى الحوار الليبي».. لا اتفاق على «القاعدة الدستورية» للانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي زهراء لنقي، أمس، بتشكيل لجنة تحكيم خارجية لحسم المسائل الخلافية حول القاعدة الدستورية للانتخابات، مع استمرار الخلاف حول المسألة، التي اجتمع موفدون ليبيون، على مدار الأيام الأربعة الماضية، لحسمها في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، بهدف تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وشارك في محادثات ملتقى الحوار الليبي، التي عقدت في جنيف، 75 موفداً، فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ريال لو بلون خلال إفادة في جنيف: «إن المناقشات كانت صعبة للغاية».

وأشار إلى أن «المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، يسعى حقاً إلى تحقيق توافق للمضي قدماً لإيجاد الأساس الدستوري، الذي يسمح للبلاد بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر».

يأتي ذلك فيما هدد أعضاء في «ملتقى الحوار السياسي» بسحب الثقة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة حال استمرار بعثة الأمم المتحدة في فتح النقاشات حول تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل مباشر في ليبيا، حسبما أكد عضو في الملتقى رفض الكشف عن هويته لـ«الاتحاد».

وكشف الأعضاء عن ضغوط كبيرة يمارسها أعضاء ينتمون لجماعة «الإخوان» داخل أروقة الملتقى لعرقلة الحل السياسي في البلاد، والانقلاب على الإجماع الدولي ومخرجات مؤتمريّ برلين الأول والثاني، ومصادرة إرادة جماهير الشعب الليبي والمتطلعة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعد استحقاقها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، منتقدين محاولات نسف خريطة الطريق التي وضعت لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً للانتخابات.

من جانبها، أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص، أمس، وجود جهود حثيثة تبذل بهدف إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة، عبر لجنة فنية مختارة من ملتقى الحوار قبل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرة لوعود من البعثة الأممية بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر، واستبعاد القاعدة الدستورية، التي نصت مادتها الأولى على تأجيل الاستفتاء.

من جانبه، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، رفضه مقترح إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات معتبره جريمة تاريخية، وأنه سينسحب حال التصويت على تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. واعتبر الشركسي أن المقترح يتعارض مع خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن.

وأما هاجر القايد، عضو ملتقى الحوار السياسي، فأشارت إلى أن أي اقتراح ينص على الاستفتاء على مشروع الدستور وتأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل يشكل «خرقاً» لخارطة الطريق.

فيما شدد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، منتقداً أي محاولات لوضع قاعدة دستورية «مفصلة» لشخصية بعينها وهو لا يخدم المشروع الوطني في دولة ليبيا.

وأكد بن شرادة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن أعضاء ملتقى الحوار يحاولون ممارسة الإقصاء لعدد من الشخصيات الليبية، مشيراً إلى أهمية انسحاب الشخصيات الوطنية داخل الملتقى، الذي وصفه بـ«المهزلة».

وفي سياق متصل، اتهم «حراك من أجل 24 ديسمبر» الليبي ما أسماه بـ «مجموعات نفعية ومصلحية» بالإصرار على تعطيل خريطة الطريق المتفق عليها في نوفمبر 2020، وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل، وأدان بشدة ما فعلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالسماح للقوى النفعية والأيديولوجية بمخالفة خريطة الطريق التمهيدية، وتعريض العملية السياسية الليبية للخطر. وأكد عبدالله الغرياني، المتحدث الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر الليبي، رفض المساس بالانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وأنه لا بديل عن إجرائها في موعدها.

ورفض الحراك دعوات التمديد لحكومة الوحدة الوطنية الليبية واستهجن هذه الممارسات والالتفاف على الحل السلمي والسياسي، داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق عقوبات رادعة على معرقلي مسار التوافق والحل السلمي.

صالح يبحث في أثينا تطورات الأوضاع

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الذي يجري زيارة رسمية إلى أثينا، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة والمنطقة بشكل عام.

وكان عقيلة صالح وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا، أول أمس الخميس في زيارة رسمية تستمر ليومين، بحسب المتحدث الرسمي باسم البرلمان.