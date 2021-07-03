السودان: مجلس السيادة يُجدد دعمه للشرطة ويتعهد بتوفير احتياجاتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد مجلس السيادة السوداني دعمه للشرطة، وتعهد بتوفير كافة احتياجاتها، مشيداً بدورها في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، والحفاظ على مكتسبات الثورة.

وأعرب عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، خلال لقائه أمس مع وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ، عن تقديره لجميع قوات الشرطة على امتداد السودان، مشيداً بدورها الكبير في الحفاظ على مكتسبات الثورة، التي مهرت بدماء الشهداء.

وأكد سليمان دعم الدولة اللامحدود للشرطة وتوفير كافة احتياجاتها، إيماناً بأهمية دورها.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية عن تقديره لاهتمام القيادة بالشرطة، وحرصها على تذليل، العقبات كافة التي تعيق مسيرة الشرطة، وسعيها الدؤوب لمعالجة كافة المشكلات التي تعترض رسالتها الأمنية.

وأعلنت الشرطة في ولاية القضارف، شرقي السودان، أمس، وفاة أحد منتسبيها، أمس، متأثراً بجروحه خلال مظاهرات 30 يونيو، وقالت: إن الرقيب فني شرطة خالد إدريس لقي مصرعه متأثراً بإصابته بآلة حادة.

وكانت رئاسة الشرطة السودانية، أعلنت إصابة 28 من أفرادها بالخرطوم، و24 آخرين بالخرطوم بحري أثناء تعاملهم مع المحتجين الذين كان هدفهم الوصول للقصر الرئاسي بالخرطوم.

إلى ذلك، زار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لجنة إزالة تمكين النظام المخلوع، غداة مظاهرات 30 يونيو، فيما فسره مراقبون لـ«الاتحاد» بأنه تعبير عن تقديره للدور الذي قامت به اللجنة في إحباط مؤامرات فلول النظام السابق التي كانت تخطط لمحاولات تخريبية لإسقاط الحكومة.

وأكد حمدوك دعمه للجنة في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، وأداء دورها في تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.