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تونس تسجل 5882 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 5882 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 114 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 432761 ، والوفيات 15179.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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