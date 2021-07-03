شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 5882 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 114 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 432761 ، والوفيات 15179.
محمد يوسف
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