محمد رمضان يتسبب بمشكلة جديدة

ونشر محمد رمضان فيديو أثناء وجوده داخل المطعم وعلق على الفيديو قائلا: "أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمع جمهوري حولي".

وقبل أيام نشر الفنان المصري فيديو له وهو يسير في دبي بصحبة فهد، بعد أن نشر في وقت سابق فيديو له مع نمر أبيض اللون.

