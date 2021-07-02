اعتقال 3 خلال احتجاجات في موريتانيا تطالب بتحسين الخدمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الشرطة الموريتانية، الجمعة، ثلاثة شبان بتهمة المشاركة في احتجاجات تطالب بتحسين خدمات الكهرباء والماء.

وجرت الاحتجاجات في مدينة " كوبني" (950 كلم شرق العاصمة نواكشوط) قرب الحدود مع مالي".

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "الاحتجاجات اندلعت اليوم الجمعة وسرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وحرق أسفرت عن تحطيم سيارة مركز الشرطة بالمدينة وعن خسائر بسيارات مدنية أخرى".

وأدت "أعمال العنف إلى توقف الحركة بمركز المدينة وبسوقها الرئيسي بعد سيطرة الشبان المحتجين على الحركة بها"، وفق الشهود العيان.

وسبق للسكان أن اشتكوا لبلديتهم من "تردي وغياب خدمات التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب"، وطالبوا بحل "هذه المشاكل الخانقة التي تتفاقم غالبا مع دخول فصل الصيف الحار في مناطق شرق موريتانيا".

وقال شهود العيان إن "المتظاهرين الغاضبين أحرقوا إطارات السيارات واستخدموا الحجارة قبل أن تتدخل قوات أمنية وتسيطر على الوضع".

وأسفرت الاحتجاجات عن توقف حركة البضائع والسيارات بين الجارتين مالي وموريتانيا لبعض الوقت.

وتعتبر مدينة "كوبني" الواقعة شرق موريتانيا على الحدود مع دولة مالي، مركزا تجاريا نشطا.