قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب.. مصر تؤمن الملاحة بالمتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا السبت، أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.

وتعد هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا.

قاعدة 3 يوليو البحرية.. حماية الملاحة

ويأتي بناء هذه القواعد في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وتهدف كذلك إلى مجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.



ونشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، فيديو من داخل القاعدة التي أطلق عليها اسم "3 يوليو"، وتقع عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح.

وقال المتحدث على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قواتنا البحرية تمتلك قوة بحرية متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية في ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية".

وفي تصريحات سابقة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية أكد أن "امتلاك القدرة البحرية يعطي لأمتنا المصرية صوتا مسموعا وعلما خفاقا يجوب العالم يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون في حق مصر شعارها النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة."

ونوه إلى أن التطوير لم يقتصر على التسليح والبنية التحتية فقط، بل امتد ليشمل تطوير المكون البشرى والذي نحرص دوما على انتقائه وتدريبه وصقل مهاراته على أسس علمية حديثة بالتعاون مع الخبرات العلمية المحلية والدولية.

وأضاف أنه يتم تأهيل الضابط في المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة، حيث يخضع لأحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة في أثناء الدراسة، بالإضافة إلى اشتراكه في مأموريات سفريات الطلبة التي تجعله ملما بأحدث النظم في بحريات العالم وتدريبه العملي لفترات طويلة في أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية.

دعوة قادة ليبيا

وجهت مصر دعوة إلى عدة قيادات ليبية للمشاركة في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الحدود الغربية بين مصر وليبيا.

وكشفت وسائل إعلام ليبية أن مصر وجهت دعوة، الأربعاء، للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لحضور حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يوم السبت المقبل بمنطقة جرجوب غرب محافظة مطروح، غرب القاهرة.

وأضافت أنه تم توجيه دعوة مماثلة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي للمشاركة في حفل افتتاح القاعدة البحرية.

وأعلن الجيش المصري استعداده تنفيذ المناورة قادر 2021 في قاعدة 3 يوليو البحرية.

وحرصت مصر على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويأتي الاهتمام المصري بالجانب الغربي من البلاد، نظرا للتهديدات الإرهابية التي طالت مصر قبل تحرك الجيش الليبي وتأمين المنطقة الشرقية من البلاد.