شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حدد القانون الجديد آليات وضوابط حماية البيانات الشخصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن الفصل الرابع من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والمعنون بـ"مسئول حماية البيانات الشخصية" تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية، وفيما يلى نستعرض ضوابط تحقيق ذلك.

ووفقا للقانون ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل.

ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويعلن عن ذلك .

ووفقا للقانون، يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى:

يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجــديدها ونمـــاذجها المستخــدمة، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.