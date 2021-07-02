شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهنئ الحزب الشيوعى الصينى بمرور مائة عام على تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحزب الشيوعى الصينى بمناسبة مرور المئوية الأولى على تأسيسه فى 23 يوليو عام 1921، حين اجتمع طليعة الطبقة العاملة الصينية فى المؤتمر الأول المنعقد بمدينة شنغهاى، وكان اجتماعهم بمثابة فجر جديد فى عمر الصين.

وقالت تنسيقية الأحزاب، إنه بعد مرور المائة الأولى أثبتت الصين وشعبها أن الأفكار لا تموت وإنما هى قادرة على الإنجاز وتحقيق المعجزات بصرف النظر عن السياقات العالمية والإقليمية المواتية أو غير المواتية؛ فإذ بها تقدم للعالم أجمع تجربة استثنائية فى السياسة والاقتصاد تتسم بالخصوصية والإبهار.

وتابعت: "كشباب مصرى وطنى يؤمن بالتجارب الوطنية الخالصة، فإننا نتقدم بتلك التهنئة أيضا للشعب الصينى وحزبه، مؤكدين أن لكل أمة كامل الحق وكل القدرة على صناعة مستقبلها الخاص بها بما يحقق طموحات أفرادها ويحفظ الأوطان عزيزة للأجيال القادمة".