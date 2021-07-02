قاتل ابنته يمثل لحظة ارتكاب الجريمة بحضور النيابة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

انتقل فريق من النيابة العامة، صحبة فريق من المباحث الجنائية، لتمثيل المتهم بقتل ابنته في قنا لحظة ارتكابه الجريمة.

واصطحب فريق النيابة العامة المكون من كريم حمودة وكيل النيابة ومصطفى الشريف رئيس النيابة،

واصطحب فريق من مركز شرطة نقادة برئاسة النقيب عمرو مطاوع رئيس المباحث المتهم إلى مكان الحادث، وحصل "الخليج 365" على صور للمتهم أثناء تمثيل الجريمة، التي ارتكبها بمساعدة زوجته الثانية.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على عامل بالسياحة، لاتهامه بقتل ابنته الطالبة بالمرحلة الإعدادية بآلة حادة بقرية الخطارة، مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

واعترف الأب بقتل ابنته بمساعدة زوجته الثانية، وقال إن شريكته غسلتها وكفنتها سرًا حتى لا ينكشف أمرهما، إلا أن بلاغ تقدمت به والدة المجني عليها أفسد المخطط.

وتابع قائلًا: "مش بتسمع كلامي وكل يوم تعمل مشكلة مع زوجتي الثانية والجيران بتحريض من والدتها لأطلق زوجتي، فقررت التخلص منها لإنهاء مشاكلها، ويوم الحادث انهلت عليها ضربًا بقطعة خشب بها حديد وخرطوم ولوح خشب، لحد ما كسرت عضمها وماتت".

وأضاف، أنه أراد إخفاء جريمته فقرر مع زوجته الثانية تغسيلها وتكفينها ودفنها سرًا، لعدم افتضاح أمرهما، إلا أن بلاغ من والدة المجني عليها "حنان" الذي انفصلت عن زوجها منذ 15 عامًا، تسبب في فشل المخطط.

كان اللوء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بضبط "محمود.ع"، عامل بالسياحة، لاتهامه بقتل ابنته "د.م.ع"، 15 عامًا، طالبة بالمرحلة الإعدادية بسيخ حديدي، بقرية الخطارة التابعة لدائرة المركز.



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