الثقافة: 90 ألف زائر في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 90 ألف مواطن لقاعات المعرض وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التى حددتها إدارة المعرض للحضور اليومي للمعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: إن اليوم الثانى للمعرض ورغم بدء فتح البواب أمام الجمهور في الواحدة ظهرا إلا أنه شهد حضورا جماهيريا كبيرا، الأمر الذي تطلب معه غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

وأضاف الحاج علي: "الجمهور انتظر في الخيام والبرجولات التي أعدت للانتظار تفاديًا للتكدس".