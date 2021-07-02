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إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أُصيب 5 أشخاص بملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي "مصر- أسوان"، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل مدينة ملوي الجنوبي بالطريق الزراعي "مصر- أسوان".

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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