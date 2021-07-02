جراحة نادرة لطفل عامين لتحويل السبابة إلى إبهام بمستشفى طنطا الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بالجامعة في إجراء جراحة دقيقة بتحويل السبابة إلى إبهام باليد اليسرى لطفل يبلغ من العمر عامين داخل المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة.

وقال ‏الدكتور أحمد غنيم ‏عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الطفل "محمود" البالغ من العمر عامين ولد بأربعة أصابع في يده اليسرى، واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة ووضع خطة علاجية للطفل .

وأشار رئيس الفريق الجراحي، الدكتور عبدالحكيم عزت، إلى أن مراحل العملية التي أجريت للطفل تضمنت إعادة وظائف اليد مرة أخرى من خلال تسليك الأوعية الدموية والأعصاب وتقصير الإصبع باستئصال المشطية ثم تعديل المفصل ما بين السلامية والمشطية ونقل العظام والأوتار والأعصاب في وضع يسمح لها بالنمو مع مراحل نمو الطفل بشكل طبيعي.

فيما عبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها، حيث أصبح الآن قادرًا على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعي إلى حد كبير.

ضم الفريق الطبي الدكتور مصطفى نجيب مدرس مساعد، تحت إشراف الدكتور محمود الرصاصي رئيس وحدة جراحة الأطفال وإصلاح الأطراف، والدكتورة ألاء أبو حجر "تخدير" ، إيمان شوقى "تعقيم"، واعتماد وحنان شاهين"تمريض".