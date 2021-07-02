العراق يحبط محاولة قصف ثكنة عسكرية غربي بغداد

ابوظبي - سيف اليزيد - أحبط جهاز الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة عملية قصف بـ10صواريخ لاستهداف ثكنة عسكرية غربي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي بغداد.

وأوضح البيان أن القوات ضبطت 10صواريخ نوع "كراد" في الحي المذكور وألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة.

وتستهدف القواعد العسكرية العراقية والأميركية بصواريخ في العراق بشكل منتظم.