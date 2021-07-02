زعماء أفارقة يشاركون في جنازة أول رئيس لزامبيا بعد الاستقلال

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شارك زعماء أفارقة ودبلوماسيون، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان أول رئيس لزامبيا بعد الاستقلال وبطل التحرير الذي توفي الشهر الماضي عن 97 عاما متأثرا بنوبة التهاب رئوي.

حكم كينيث كاوندا، الذي اشتهر بلقب (كيه.كيه)، زامبيا من عام 1964 بعد حصول هذا البلد على استقلاله من بريطانيا وحتى خسر الانتخابات عام 1991. وتوفي في 17 يونيو الماضي في مستشفى عسكري في لوساكا.

نقل نعش كاوندا، الذي كان ملفوفا بعلم البلاد بألوانه الأخضر والبرتقالي والأسود والأحمر، على عربة مدفع تجرها عربة جيب عسكرية إلى الساحة الرئيسية بأرض المعارض في لوساكا.

وبكى نجله بينجي، كما بكى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. ولوح آخرون من المعزين بالمناديل البيضاء، وهي من خصوصيات كاوندا، الذي أصبح بعد تركه الرئاسة أحد أبرز الناشطين في مجال مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (اتش.آي.في/الإيدز).

سيتذكر الجميع كاوندا باعتباره الرجل القومي الأفريقي الذي تصدى لحكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا "لن نستطيع أن نرد لك ما في أعناقنا من دين". وأشاد رئيس زامبيا إدجار لونجو، بإرث كاوندا بوصفه الرجل المناهض للإمبريالية "الذي اعتقد أن ... الأفارقة يستحقون تقرير مصيرهم كشعب وأننا لا يمكن أن نكون ضحية للتمييز".

كما حضر الجنازة رؤساء مالاوي وناميبيا وموزامبيق وغانا وزيمبابوي وبوتسوانا ورئيس وزراء ليسوتو وباتريشيا سكوتلاند الوزيرة البريطانية للشؤون الأفريقية والأمين العام للكومنولث.