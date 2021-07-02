ميركل "قلقة جداً" من تفشي كورونا خلال مباريات في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ لعدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نهائيات كأس أوروبا في المملكة المتحدة.

ومصدر القلق هو أن إصابات كورونا زادت، خلال الأسابيع الماضية، بشكل كبير في بريطانيا جراء المتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

وفقًا للحكومة البريطانية، سيسمح لأكثر من 60 ألف متفرج بالحضور في مدرجات "استاد ويمبلي" لنهائيات كأس أوروبا، بدلاً من 40 ألفًا كما كان مقرراً سابقاً، في هذا الملعب الذي تبلغ سعته القصوى 90 ألف شخص.

وقالت أنجيلا ميركل "القلقة جداً" خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته الصيفي في شيكرز "أتساءل حقًا ما إذا كان هذا مبالغاً فيه".

وأضافت ميركل، التي تقوم بزيارتها الأخيرة للمملكة المتحدة كمستشارة "في ألمانيا، قررنا الحد من عدد المتفرجين في استاد ميونيخ. لكن بالطبع الحكومة البريطانية تتخذ قراراتها الخاصة".

وتغادر ميركل السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر.

من جهته، تحدث جونسون عن "جدار المناعة" الذي بنته المملكة المتحدة بفضل برنامج التطعيم الخاص بها وتلقى بفضله 63% من البالغين جرعتين.

وتضم المستشارة الألمانية صوتها إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ومارغاريتيس سخيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بعدما أعربا عن مخاوفهما في هذا الخصوص.

يبدو أن ميركل، التي كانت حتى الآن تؤيد اتفاق الاتحاد الأوروبي على فرض حجر صحي على المسافرين الوافدين من المملكة المتحدة حيث يتزايد تفشي متحورة "دلتا" شديدة العدوى، بينت موقفها لأول مرة.

وقالت "نأمل أن يتمكن مَن تلقى جرعتين من اللقاح من السفر مجدداً في المستقبل القريب من دون حاجة إلى حجر صحي".

وخلال غداء عمل، بحث المسؤولان في الترتيبات الجمركية الجديدة المثيرة للجدل في إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والتي كانت نقطة خلاف خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة برئاسة بريطانيا.

وقالت ميركل إنها "متفائلة" بإيجاد "حلول عملية" في ما يتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي ينص على فرض ضوابط على البضائع التي تصل إلى المقاطعة البريطانية من المملكة المتحدة.