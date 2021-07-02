بايدن: انسحابنا من أفغانستان لن يتم بإيقاع أسرع من المتوقع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 8:27 مساءً

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لن يتم إنجازه بإيقاع أسرع من المتوقع.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: “نحن بالضبط وفق المسار” المقرر. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، نقلا عن فرانس برس.

هذا وقال مسؤولان أميركيان، اليوم الجمعة، إنه بعد قرابة 20 عامًا غادر الجيش الأميركي قاعدة باغرام الجوية، وهي القاعدة التي تعتبر مركز حربة للإطاحة بطالبان ومطاردة أعضاء تنظيم القاعدة المتورطين في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على أميركا.

وتم تسليم المطار إلى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية بالكامل، وفقا لوكالة لـ”أسيوشييتد برس”.

وقال أحد المسؤولين أيضًا إن القائد الأعلى للولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر “لا يزال يحتفظ بجميع القدرات والسلطات لحماية القوات المتبقية”.

ويعتبر الانسحاب أوضح مؤشر على أن آخر جندي أميركي على وشك المغادرة، قبل أشهر من وعد الرئيس جو بايدن بإنهاء وجودهم بحلول 11 سبتمبر.

وفي تطور ميداني، أعلنت حركة طالبان، الجمعة، تقدمها في 6 ولايات بينها قندهار وهلمند وخوست.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن “العمليات ضد طالبان مستمرة، ونتصدى لهجماتها بنجاح وألحقنا خسائر كبيرة في صفوفها”.

وكان من الواضح بعد وقت قصير من إعلان منتصف أبريل أن الولايات المتحدة ستنهي “حربها الأبدية” وترحيل الجنود الأميركيين وحلفائهم في الناتو الذين يقدر عددهم بنحو 7000 سيكون أقرب إلى 4 يوليو عندما تحتفل أميركا بعيد استقلالها.

ورفضت الولايات المتحدة تحديد موعد مغادرة آخر جندي أميركي لأفغانستان، متذرعة بمخاوف أمنية، لكن لا يزال التفاوض جارياً بشأن حماية مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. ويقوم الجنود الأتراك والأميركيون حاليًا بحماية المطار.