انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "توزيع الإصابات الجديدة في جانب الكرخ كان كالتالي:
ابو دشير ---------------24 البياع -----------------26
التاجي ----------------28
التراث -----------------14
الحارثية ----------------20
الحرية ----------------44
الدورة -----------------63
الدولعي ---------------17
الرحمانية--------------22
السيدية---------------27
الشالجية---------------12
الشرطة الخامسة ---------18
الشرطة الرابعة ----------20
الشعلة -----------------32
الصالحية---------------15
الطارمية---------------21
الطوبجي --------------13
العامرية ---------------25
العطيفية --------------20
العلاوي ----------------15
الغزالية----------------42
القادسية---------------22
الكاظمية --------------38
اللطيفية ---------------18
المحمودية -------------49
المعالف ---------------18
المكاسب --------------17
المنصور --------------35
المواصلات ------------19
النصر والسلام--------- 28
الوشاش -------------29
اليرموك --------------43
اليوسفية -------------16
حي الجامعة ---------29
حي الجهاد -----------50
حي الخضراء---------- 21
حي العامل ------------35
حي العدل------------ 25
حي الفرات ------------30
سبع البور------------- 21
سويب ----------------13
شارع حيفا ------------9
كرادة مريم ------------17
سكنة جانب الرصافة ----10
محافظة بابل-----------1
محافظة كربلاء ---------1
محافظة واسط--------- 1
المجموع ( 1236)
ابو دشير ---------------24
ابو غريب ---------------78
الاسكان ----------------13
الاعلام -----------------32
التاجي ----------------28
التراث -----------------14
الحارثية ----------------20
الحرية ----------------44
الدورة -----------------63
الدولعي ---------------17
الرحمانية--------------22
السيدية---------------27
الشالجية---------------12
الشرطة الخامسة ---------18
الشرطة الرابعة ----------20
الشعلة -----------------32
الصالحية---------------15
الطارمية---------------21
الطوبجي --------------13
العامرية ---------------25
العطيفية --------------20
العلاوي ----------------15
الغزالية----------------42
القادسية---------------22
الكاظمية --------------38
اللطيفية ---------------18
المحمودية -------------49
المعالف ---------------18
المكاسب --------------17
المنصور --------------35
المواصلات ------------19
النصر والسلام--------- 28
الوشاش -------------29
اليرموك --------------43
اليوسفية -------------16
حي الجامعة ---------29
حي الجهاد -----------50
حي الخضراء---------- 21
حي العامل ------------35
حي العدل------------ 25
حي الفرات ------------30
سبع البور------------- 21
سويب ----------------13
شارع حيفا ------------9
كرادة مريم ------------17
سكنة جانب الرصافة ----10
محافظة بابل-----------1
محافظة كربلاء ---------1
محافظة واسط--------- 1
المجموع ( 1236)