شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي لدرجة حرارة القارة القطبية الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "دبليو إم أو" اليوم الجمعة تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 3ر18 درجة مئوية في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" في فبراير عام .2020

وتقوم المنظمة دائما بمراجعة ما إذا كانت أجهزة القياس تسجل درجات الحرارة السليمة قبل تأكيد مثل هذه الدرجة القياسية.

وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة 5ر17 درجة مئوية في عام .2015

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إن "شبه جزيرة أنتاركتيكا (ذلك الطرف الشمالي الغربي القريب من أمريكا الجنوبية) من بين أسرع مناطق كوكب الأرض احترارا، بارتفاع 3 درجات مئوية تقريبا خلال الخمسين عاما الماضية. ويتفق من ثم القياس الجديد لدرجة الحرارة مع التغير المناخي الذي نلاحظه".