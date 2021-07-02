شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تفجير خط ناقل للكهربائية شمال بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات الأمن العراقية اليوم محاولة تفجير أحد الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن مفارز استخبارية تابعة للداخلية العراقية تمكنت من إحباط عملية تفجير خط الطاقة الكهربائية" 11 كي في" في جزيرة السلام بحزام ناسف ، مشيرة إلى أن هذا الخط ينقل الطاقة الكهربائية من قضاء تكريت " مركز المحافظة" إلى عدد من القرى التابعة لها.