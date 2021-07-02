شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: بريطانيا عازمة على خطة رفع قيود كورونا 19 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حضور المهرجانات والتجمعات لن يكون مشروطا بشهادات التطعيم

- السماح ببعض الإجراءات مع جماهير "البريمرليج"

-رئيس الوزراء لدية ثقة متزايدة للمضي قدما في خطة رفع القيود

- جونسون: نجاحنا في التطعيم يعني أننا سنكون قادرين على التعايش مع الفيروس

- قد نصل إلى 40 ألف إصابة يوميا وهذا لن يوقفنا عن تنفيذ الخطة

أكد مجلس الوزراء البريطاني على أن الوقت قد حان للتعايش مع كورونا، وبحسب ما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن بطاقات المرور التي تفيد بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا لن تكون إلزامية لحضور المهرجانات الموسيقية والأحداث الرياضية والتجمعات الجماهيرية الأخرى عند رفع قيود الإغلاق الشهر المقبل.

وأشار تقرير للصحيفة، إلى أنه من المقرر أن يوقف مجلس الوزراء خطط الاستخدام الإلزامي لشهادات التطعيم من كورونا بعد يوم الحرية 19 يوليو، وأنه تم بالفعل تأجيل خطط الحانات والمطاعم على نار هادئة بعد رد فعل عنيف من أعضاء البرلمان وقطاع الضيافة.

وكشفت الصحيفة أن الوزراء قد تخلوا عن فكرة فرضها على الأحداث الجماهيرية. ومع ذلك ، سيُسمح للمنظمين بتفعيل مخططاتهم، مع وجود توقع بأن يقدم الدوري الإنجليزي الممتاز شكلاً من أشكال الشهادات لإثبات أن أولئك الذين يحضرون ملاعب كرة القدم لا يشكلون خطرا فيما يتعلق بكورونا.

وأردفت: تأتي هذه الخطوة وسط ثقة متزايدة في أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيمضي قدمًا في خططه لرفع قواعد التباعد الاجتماعي الشهر المقبل على الرغم من زيادة حالات الإصابة بكورونا.

وقال جونسون لمجلس الوزراء "إن نجاحنا في التطعيم يعني أن بريطانيا ستكون قادرة على التعايش مع الفيروس، لأن الصلة بين حالات الإصابة بالفيروس ودخول قد انقطعت.

وتابع تقرير الصحيفة: زاد إجمالي الحالات لمدة 7 أيام بنسبة 70 % في الأسبوع، لكن مصدرًا حكوميًا قال إن يوم الحرية سيمضي قدمًا كما هو مخطط له حتى لو كانت الحالات أكثر من ضعف ما هي عليه الآن.

وقال المصدر: نحتاج إلى التعود على فكرة علاج كورونا مثل الإنفلونزا. يحصل الناس على لقاح الإنفلونزا ، مما يساعد على تقليل الأمراض الخطيرة ، لكن ما زلنا نتلقى أعدادًا كبيرة من الحالات وأعدادًا كبيرة من الوفيات.

وتابع بقوله: عندما نصل إلى 19 يوليو ، تبدو الحالات وكأنها من المحتمل أن تكون عالية جدًا ، ربما تصل إلى 30.000 أو 40.000 يوميًا. لكن هذا في حد ذاته ليس سببًا لعدم المضي قدمًا في خطط ذلك اليوم، بشرط أن تظل حالات الاستشفاء والوفيات عند مستويات منخفضة نسبيًا.

وبحسب تقرير الصحيفة، ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات بنسبة تزيد قليلاً عن 10 % في الأسبوع الماضي ، بمتوسط عدد الوفيات اليومي 17 ، أي أقل من 2 %من المستويات التي شوهدت في يناير.

ونقلت "ديلي ميل" عن متحدث باسم داونينج ستريت، قوله: وافق مجلس الوزراء على أنه بمجرد الانتهاء من خريطة الطريق، سنتمكن من التعايش مع كوفيد في المستقبل، حتى لو استمرت الحالات في الارتفاع بفضل الحماية التي يوفرها اللقاح.

ومضى تقرير الصحيفة يقول: في ما بدا أنه سلسلة منسقة من التدخلات ، قال مايكل جوف إن الناس سيتعين عليهم التعايش مع كوفيد بالطريقة التي نعيش بها مع الإنفلونزا، التي تحصد آلاف الوفيات كل شتاء ولكنها لا تتطلب من المجتمع والاقتصاد الإغلاق.

ونقلت التقرير عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، قولها: يتعين على البريطانيين التكيف مع التعايش مع فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة: يأتي هذا التحول بعد تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة بعد استقالة مات هانكوك. في إعلان نوايا ، استخدم جافيد أول ظهور له في مجلس العموم يوم الاثنين لتوصيل رسالة مفادها أن الوقت قد حان الوقت لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 15 شهرًا من القيود المعوقة.

وأردفت: يبدو أن الوزراء الآن على يقين من رفع تدابير التباعد الاجتماعي الرئيسية في 19 يوليو ، لكن المناقشات مستمرة حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في مطالبة الناس بارتداء أقنعة في وسائل النقل العام، والعمل من المنزل.

ولفتت إلى أن إحدى القضايا التي يبدو أنه تم تسويتها هي قضية بطاقات التطعيم من الفيروس.

ونقلت عن مصادر داخل وايتهول، قولها للصحيفة: سيتم تعليقها فقط للاستخدام المحلي ، على الرغم من التجارب الجارية في ويمبلدون وويمبلي.

وأضافت المصادر : تمكنت المخططات التجريبية من التحكم في الوصول إلى الأحداث الجماعية من خلال مطالبة الحاضرين بتقديم دليل على أنهم قد تم تطعيمهم أو اختبارهم فيما يخص كورونا.

وتابعت المصادر: يعتقد الوزراء الآن أن نجاح برنامج التطعيم لدينا يعني أن مثل هذه الإجراءات لن تكون مطلوبة في جميع أنحاء بريطانيا هذا الصيف ، وتجنب صدام محتمل آخر مع النواب.

وقال مصدر: يبدو أنه من غير المرجح أن نضطر إلى جعل البطاقة الخاصة بكورونا إلزامية ، حتى بالنسبة للأحداث الجماهيرية.

وتابعت الصحيفة: ستكون هناك حاجة للسفر إلى الخارج وقد تختار بعض الفعاليات تفعيل مخططاتها الخاصة ، لكن لا يبدو أننا سنحتاج إلى تشريعات في هذه المرحلة.

ونقل عن داوننغ ستريت: ستكون هناك حاجة للسفر وسيكون لدينا نظام يمكن استخدامه إذا احتجنا إليه في فصل الشتاء. في الواقع ، يمكن إحياء خطط الاستخدام الواسع للبطاقات في حالة حدوث موجة كبيرة أخرى من كوفيد. وسيسمح هذا للأماكن بالبقاء مفتوحة حتى لو ارتفعت الحالات بشكل كبير. إن رئيس الوزراء كان واثقا بشكل متزايد من أنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من التأخير في رفع القيود على حرياتنا.