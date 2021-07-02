رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بمعالجة أزمة الكهرباء ومحاسبة المقصرين

وقال حداد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يدعو الحكومة الإتحادية و وزارة الكهرباء بمعالجة ملف الكهرباء الذي بات يشكل محنة أزلية في مواسم الصيف وأثار سخط المواطنين وإستيائهم في معظم المحافظات، سيما البلاد تشهد ومنذ أيام إرتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة مع إنقطاع مستمر للتيار الكهربائي مما أثر سلباً على الحياة اليومية".ودعا، الحكومة الى "فرض سلطة القانون وهيبة الدولة في كافة الوزارات والمؤسسات، ومحاسبة المقصرين بشدة، والقضاء على الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية، وقطع ايدي كبار الفاسدين المتحكمين بمقدرات الدولة".

وشدد على ضرورة قيام "الوزارات الأمنية والعمليات المشتركة والجهات المسؤولة بتأمين حماية ابراج الطاقة الكهربائية، وتشديد الحراسات لتلك المنشآت الخدمية والحيوية، والحيلولة دون تعرضها الى العمليات الإرهابية وأعمال التخريب".

